كتب-عبدالله محمود:

هدد الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين، بالعودة للحرب داخل قطاع غزة، بسبب قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحث على إقامة الدولة الفلسطينية.

وقال الوزير الإسرائيلي في تصريحات إعلامية اليوم الإربعاء،"لن نوافق على دولة فلسطينية وقد نضطر للعودة للقتال بغزة".

وأضاف زئيف إلكين: "أن قرار مجلس الأمن والطريق نحو الدولة الفلسطينية، مجرد كلام يُقال من باب رفع العتب في قرارات مجلس الأمن".

وأكد الوزير الإسرائيلي، أن تل أبيب لن توافق على قيام دولة فلسطينية، ولن تسمح لحركة المقاومة الإسلامية حماس بالسيطرة على طول الحدود الإسرائيلية.

وشدد إلكين، على أن قرار مجلس الأمن لن يحدث والأمريكيون أيضا يفهمون أنه لن يحدث، موضحًا أن المسار الدولي لنزع سلاح حماس لن ينجح، وإسرائيل ستضطر للعودة للقتال.