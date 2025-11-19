إعلان

ترامب يصنّف السعودية حليفا رئيسيا من خارج الناتو

كتب : مصراوي

03:26 ص 19/11/2025

دونالد ترامب ومحمد بن سلمان

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف المملكة العربية السعودية، حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال ترامب خلال مأدبة عشاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "نرفع تعاوننا العسكري إلى مستويات أعلى بتصنيفنا رسميا السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهم".

وأضاف ترامب: "وقعت اتفاقية دفاع استراتيجية مع السعودية"، مشددا على أن بلاده "ستزيد التنسيق العسكري مع السعودية".

ووقع ولي العهد السعودي والرئيس ترامب في البيت الأبيض، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين منذ أكثر من تسعين عاما، وفقا لسكاي نيوز.

