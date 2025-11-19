

وكالات

أعلن البيت الأبيض، أن الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن المعادن، تتماشى مع الإطار الذي أبرمته واشنطن مع شركاء تجاريين آخرين في هذا المجال.

جاء في بيان للبيت الأبيض: "تستند هذه الاتفاقية إلى صفقات مماثلة أبرمها الرئيس ترامب مع شركاء تجاريين آخرين لضمان مرونة سلاسل التوريد الأمريكية للمعادن الحيوية".

يأتي هذا الإعلان في أعقاب استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض، حيث صرح بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بين واشنطن والرياض بشأن الطاقة النووية المدنية.

وأشار ترامب إلى أن السعودية وافقت على استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، فيما أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن المملكة سترفع التزاماتها بالاستثمار إلى تريليون دولار.

ووصل ولي العهد السعودي، يوم الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة، في زيارة عمل رسمية، بناء على توجيه الملك سلمان بن عبد العزيز، واستجابة للدعوة المقدمة له من الرئيس ترامب، وفقا لروسيا اليوم.