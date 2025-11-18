انهيار طيني يودي بحياة شخصين في شمال إيطاليا
كتب : مصراوي
أرشيفية - انهيار طيني
روما- (د ب ا)
قالت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء إن شخصين لقيا حتفهما في شمال إيطاليا بعدما أودى هطول أمطار غزيرة لوقوع انهيارات طينية.
ومن بين الضحايا ألماني/ 32 عاما/ كان قد انتقل إلى قرية براتزانو دي كورمونز منذ بضعة أشهر. كما انتشلت فرق الإنقاذ جثة سيدة / 83 عاما/ من منزل طمرته الانهيارات الأرضية.
و شهدت المنطقة هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، مما أدى لوقوع فيضانات في الشوارع .
وأشارت التقارير الأولية إلى أن الرجل الألماني تمكن من الوصول لمكان آمن في البداية ولكنه عاد لتحذير جارته/ 83 عاما. وقالت السلطات إنه واجه انهيارا طينيا آخر.