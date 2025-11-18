إعلان

خلال عام واحد.. ترامب يعد بجذب 21 تريليون دولار للاقتصاد الأمريكي

كتب : مصراوي

03:14 ص 18/11/2025

الرئيس الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إداراته ستنجح في جذب استثمارات تتراوح بين 20 إلى 21 تريليون دولار إلى الولايات المتحدة خلال العام الأول من ولايته.

وجاء تصريح ترامب في معرض مقارنته بأداء إدارة سلفه جو بايدن، إذ قال: "بحلول نهاية عام واحد، سيكون لدينا من 20 إلى 21 تريليون دولار مستثمرة في بلدنا، بينما كانت إدارة بايدن السابقة قد جذبت أقل من تريليون واحد على مدى 4 سنوات".

كما كرر ترامب انتقاداته اللاذعة لبايدن، مشيرا إلى أن العالم بأسره كان يتهكم على الولايات المتحدة في ظله، بينما الآن استعادت البلاد احترامها الدولي.

تأتي هذا التصريحات كأحدث حلقة في سلسلة طويلة من الانتقادات التي يوجهها ترامب لسلفه الديمقراطي، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب الاقتصاد الأمريكي أمريكا بايدن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو