وفد عسكري روسي تركي سوري يتفقد مناطق جنوب سوريا



دمشق- (د ب أ)

وصل وفد عسكري روسي تركي سوري إلى مناطق جنوب غرب سوريا، اليوم الاثنين، وهو الأول من نوعه إلى تلك المناطق منذ سقوط النظام السوري.

وقالت مصادر محلية في محافظة القنيطرة، إن "وفداً عسكريا وصل إلى محافظة القنيطرة مكونا من حوالي 15 سيارة دفع رباعي ترافقها حوالي 10 سيارات من الأمن العام والشرطة العسكرية السورية إلى القطاع الشمالي من المحافظة".

وأضافت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن الوفد اتجه من مدينة سعسع بريف دمشق باتجاه منطقة بيت جن أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي والمحاذية لمحافظة القنيطرة ثم توجه إلى التلول الحمر التي تقع غرب بلدة بيت جن والتي كانت نقطة عسكرية روسية سابقا ثم توجه الوفد إلى ريف القنيطرة الأوسط ".

وأشارت إلى أن الوفد الذي لم يعلن عن مهمته قام بتفقد بعض المواقع العسكرية التي كانت مقرات للقوات الروسية خلال حكم النظام السابق.

وشهدت المناطق التي سلك الوفد طريقه منها انتشارا أمنيا كبيرا لقوات الأمن العام السوري.

ويرى مراقبون أن جولة الوفد العسكري اليوم في مناطق جنوب سوريا هو تنفيذ للتفاهمات التي جرت بين القيادة السورية والروسية خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع الشهر الماضي إلى موسكو ووصول نائب وزير الدفاع الروسي إلى دمشق أمس.

ويشير المراقبون إلى أن انتشار القوات الروسية/ الشرطة العسكرية الروسية جنوب سوريا/ هو لسحب الذرائع من قبل إسرائيل التي سيطرت على مناطق واسعة في محافظات ريف دمشق والقنيطرة ودرعا وتشكل تهديداً لحياة المدنيين الذين تم اعتقال العشرات منهم من قبل القوات الإسرائيلية.