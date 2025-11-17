إعلام عبري: بن غفير يطالب نتنياهو باعتقال الرئيس الفلسطيني

وكالات

هاجم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، مبادرة الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعيًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التحرك ضد كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وقال بن غفير، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، "اقترح على نتنياهو اعتقال أبومازن في زنزانة انفرادية بسجن النقب وتصفية كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية إذا اعترفت الأمم المتحدة بدولة فلسطينية"، وفق ما نقلته القناة 7 الإسرائيلية.

وأضاف أنه "لا يجوز إطلاقًا قيام دولة للشعب الذي يسمي نفسه فلسطينيًا"، على حد تعبيره.

وتابع الوزير الإسرائيلي المتطرف: "يجب أن يعرف أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) ورفاقه أنهم لا يملكون أية حصانة"، حسب قوله.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين على مشروع قرار أمريكي مؤيد لخطة الرئيس دونالد ترامب بشأن السلام في غزة، وإنشاء "مجلس السلام" وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة يفترض أن يرأسها ترامب نظريًا، لولاية تستمر حتى نهاية العام 2027.

وفي المقابل، قدمت روسيا مشروع ينص بشكل صريح على إقامة دولة فلسطينية في المستقبل، إذ جاء فيه أنه بعدما تُنفّذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وتبدأ إعادة إعمار غزة، "قد تتهيأ الظروف أخيرًا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".