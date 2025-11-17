كوريا الجنوبية تقترح محادثات مع نظيرتها الشمالية لترسيم الحدود

وكالات

قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها اقترحت إجراء محادثات مع جيش كوريا الشمالية لمناقشة تحديد حدود أساسية على طول خط ترسيم الحدود العسكرية بين الكوريتين لتجنب خطر الاشتباكات العسكرية المحتملة، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

والأسبوع الماضي، أجرت القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية تدريبات مشتركة، شاركت فيها حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية في البحر الشرقي في محاولة لتعزيز وضعهما الدفاعي المشترك، حسبما أعلنت البحرية الكورية الجنوبية.

واستمرت التدريبات لمدة 4 أيام من الثلاثاء إلى الجمعة، وشارك فيها أكثر من 10 سفن حربية وطائرات دورية بحرية من الجانبين، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت البحرية في بيان لها: "تم إعداد هذا التدريب لتعزيز الردع ضد كوريا الشمالية، وكذلك للتعاون بين البحرية الكورية الجنوبية والبحرية الأمريكية على أساس التحالف الثابت بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

وتثير هذه التدريبات العسكرية بين واشنطن وسول قلق كوريا الشمالية التي تقول أنها تستهدفها وتتذرع بها لإجراء تجاربها الصاروخية الباليستية ولتعزيز قدراتها العسكرية بما في ذلك النووية.