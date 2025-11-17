

وكالات

كشفت صحيفة بوليتيكو عن، أن البيت الأبيض يدرس في حال نجاح محاولاته للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خيار منحه ممرا آمنا لمغادرة البلاد إلى ملاذ آخر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخلية قولها: "يعد منح مادورو ومقربيه ممرا آمنا إلى دولة أخرى إحدى الأفكار التي يدرسها مساعدو الرئيس دونالد ترامب خلال مناقشة الخطوات التالية بخصوص فنزويلا في حال نجاح الإطاحة بالزعيم الحالي".

وبحسب التقرير، يعتقد مسؤولو البيت الأبيض، أن على مادورو التفكير في خيار الانتقال إلى تركيا، إلا إذا وافق على الذهاب إلى روسيا أو أذربيجان أو ربما كوبا.

أشارت الصحيفة، نقلا عن أحد المسؤولين الأمريكيين، إلى أن خيار اعتقال مادورو ومحاكمته لاحقا في الولايات المتحدة يُدرس هو الآخر.

وأضافت المصادر، أنه على الرغم من حفاظ ممثلي إدارة ترامب على اتصالات مع المعارضة الفنزويلية، إلا أنهم لا يشركونها في مناقشات جادة حول مستقبل البلاد.

وردا على سؤال حول مدى تفصيل الخطة، قال ممثل الإدارة فقط إنه: "هناك مفهوم للخطة".

يذكر أن قناة "إن بي سي" الأمريكية، كانت قد أفادت في نهاية سبتمبر، أن القوات المسلحة الأمريكية تعمل على خيارات لضربات تستهدف تجار المخدرات داخل فنزويلا.

وفي نوفمبر، أعرب ترامب عن رأي مفاده، أن أيام مادورو على رأس فنزويلا معدودة، مع تأكيده أن واشنطن لا تخطط للحرب مع كاراكاس.

من جهة أخرى، عارض الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو في 21 أكتوبر الإجراءات الأمريكية تجاه فنزويلا، متهما ترامب أنه يريد غزو الجمهورية البوليفارية تحت ذريعة مكافحة تجارة المخدرات.

وبحسب قوله، فإن الولايات المتحدة مهتمة بالحصول على نفط البلاد. ولاحظ بيترو أن الضربات التي استهدفت السفن أسفرت حتى ذلك التاريخ عن مقتل 27 مواطنا من دول منطقة أمريكا اللاتينية، معتبرا أن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي، وفقا لروسيا اليوم.