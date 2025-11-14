الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة سكان في قطاع غزة.. فيديو وصور

زيارة غير متوقعة.. قطة مصرية تدخل السفارة الألمانية في القاهرة (صور)

وكالات

تفاقم الأمطار الغزيرة وهي الأولى خلال الموسم الحالي من مأساة الكثير من سكان قطاع غزة.

أفادت هيئة الدفاع المدني بغزة اليوم الجمعة، بأن آلاف الخيام المخصصة للنازحين داخليا تضررت بسبب الفيضانات الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة.

هذا ليس مقطع ذكاء اصطناعي ، هذا مقطع حقيقي من غزة قبل قليل 💔

يارب لطفك ورحمتك بأهل الخيام !! pic.twitter.com/GHwS0U4eM1 — جهاد حلس، غزة (@Jhkhelles) November 14, 2025

وناشدت الدفاع المدني، المجتمع الدولي الإنساني الاهتمام بمعاناة نصف مليون أسرة نزحت بسبب العدوان الإسرائيلي.

غزة بعد امطار شديدة هذا الصباح



و غرق عشرات الخيام pic.twitter.com/S3eOC9lIto — Hanzala (@Hanzpal2) November 14, 2025

وقد نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية ووسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الناس في قطاع غزة وهم يحاولون إزالة كميات كبيرة من المياه من خيامهم باستخدام الدلاء.