الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة سكان في قطاع غزة.. فيديو وصور
كتب : مصراوي
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
وكالات
تفاقم الأمطار الغزيرة وهي الأولى خلال الموسم الحالي من مأساة الكثير من سكان قطاع غزة.
أفادت هيئة الدفاع المدني بغزة اليوم الجمعة، بأن آلاف الخيام المخصصة للنازحين داخليا تضررت بسبب الفيضانات الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة.
هذا ليس مقطع ذكاء اصطناعي ، هذا مقطع حقيقي من غزة قبل قليل 💔— جهاد حلس، غزة (@Jhkhelles) November 14, 2025
يارب لطفك ورحمتك بأهل الخيام !! pic.twitter.com/GHwS0U4eM1
وناشدت الدفاع المدني، المجتمع الدولي الإنساني الاهتمام بمعاناة نصف مليون أسرة نزحت بسبب العدوان الإسرائيلي.
غزة بعد امطار شديدة هذا الصباح— Hanzala (@Hanzpal2) November 14, 2025
و غرق عشرات الخيام pic.twitter.com/S3eOC9lIto
وقد نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية ووسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الناس في قطاع غزة وهم يحاولون إزالة كميات كبيرة من المياه من خيامهم باستخدام الدلاء.