إعلان

الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة سكان في قطاع غزة.. فيديو وصور

كتب : مصراوي

07:18 م 14/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة سكان في قطاع غزة
  • عرض 8 صورة
    الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة سكان في قطاع غزة
  • عرض 8 صورة
    الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة سكان في قطاع غزة
  • عرض 8 صورة
    الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة سكان في قطاع غزة
  • عرض 8 صورة
    الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة سكان في قطاع غزة
  • عرض 8 صورة
    الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة سكان في قطاع غزة
  • عرض 8 صورة
    الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة سكان في قطاع غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

تفاقم الأمطار الغزيرة وهي الأولى خلال الموسم الحالي من مأساة الكثير من سكان قطاع غزة.

أفادت هيئة الدفاع المدني بغزة اليوم الجمعة، بأن آلاف الخيام المخصصة للنازحين داخليا تضررت بسبب الفيضانات الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة.

وناشدت الدفاع المدني، المجتمع الدولي الإنساني الاهتمام بمعاناة نصف مليون أسرة نزحت بسبب العدوان الإسرائيلي.

وقد نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية ووسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الناس في قطاع غزة وهم يحاولون إزالة كميات كبيرة من المياه من خيامهم باستخدام الدلاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مأساة سكان قطاع غزة الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة سكان غزة الأمطار الغزيرة في غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الكلاب الضالة في مصر… واقع مرعب بين "تهديد السكان ومطالب الرحمة"
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري