حزب الله يدين عملية تفجير مسجد الإمام علي في حمص السورية

بيروت - (د ب أ)

أدان حزب الله اللبناني، في بيان اليوم السبت، عملية تفجير مسجد الإمام علي في مدينة حمص السورية.

وقال الحزب في بيان "يدين حزب الله العمل الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد الإمام علي عليه السلام في مدينة حمص السورية وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. ويستنكر بشدة هذه الجريمة البشعة التي طالت المؤمنين في يوم الجمعة المبارك في شهر رجب الحرام".

ودعا حزب الله إلى "كشف الفاعلين من هذه الجماعات المنحرفة وتقديمهم إلى العدالة، وإنزال أقصى العقوبات بهم".

وكان انفجارا قد هز، أمس الجمعة، مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب في مدينة حمص السورية وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.