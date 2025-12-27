إعلان

حزب الله يدين عملية تفجير مسجد الإمام علي في حمص السورية

كتب : مصراوي

05:48 م 27/12/2025

تفجير عبوات ناسفة داخل مسجد في حمص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بيروت - (د ب أ)

أدان حزب الله اللبناني، في بيان اليوم السبت، عملية تفجير مسجد الإمام علي في مدينة حمص السورية.

وقال الحزب في بيان "يدين حزب الله العمل الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد الإمام علي عليه السلام في مدينة حمص السورية وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. ويستنكر بشدة هذه الجريمة البشعة التي طالت المؤمنين في يوم الجمعة المبارك في شهر رجب الحرام".

ودعا حزب الله إلى "كشف الفاعلين من هذه الجماعات المنحرفة وتقديمهم إلى العدالة، وإنزال أقصى العقوبات بهم".

وكان انفجارا قد هز، أمس الجمعة، مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب في مدينة حمص السورية وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تفجير مسجد حمص حزب الله سوريا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

تونس

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء