الداخلية تكشف تفاصيل فيديو ابتزاز وسرقة صور خاصة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمينة بوزارة الداخلية، تفاصيل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء إحدى السيدات بتعرضها للابتزاز بعد فقدان هاتفها بمحافظة البحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي، وتم تحديد هوية الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار)، حيث أقرت بوجود علاقة شخصية بينها وبين أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص)، وأنها قامت بإرسال صور ومقاطع فيديو خاصة بها له، وما تلا ذلك من نشر الصور على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقرت الشاكية أن ادعاءها بالابتزاز المالي كان غير صحيح، وجاء بهدف إنهاء العلاقة الشخصية مع المذكور، وأنها نسبت الواقعة إليه زورًا.

وتم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.