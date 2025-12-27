ضبط شاب متهم بتوزيع أموال على الناخبين بسوهاج

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، اليوم السبت، من ضبط شاب ظهر في مقطع فيديو أثناء تواجده بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة أخميم، وتوزيع أموال على الناخبين.

وبمواجهته أقر المتهم بالواقعة، مؤكداً قيامه بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.