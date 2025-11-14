باريس: إخلاء محطة مونبارناس بعد اعتداء رجل بسكين على ضباط شرطة

وكالات

أفاد شاهد من وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الجمعة، بأن الشرطة الفرنسية تجري عملية إخلاء في محطة قطارات مونبارناس بالعاصمة باريس.

وقال مكتب المدعي العام في باريس، إن رجلًا هاجم ضباط شرطة بسكين في محطة مونبارناس للقطارات.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن الشرطة أطلقت النار على رجل مسلح بسكين بعد "التهديد بذبح الناس"، وذكرت التقارير أن شخصًا ثانيًا أُصيب برصاصة في قدمه أثناء العملية التي نفذتها الشرطة.

وكان من المقرر إلقاء القبض على المشتبه به أثناء نزوله من قطار TGV، للاشتباه في أنه وجه تهديدات بالقتل إلى شريكته السابقة، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقالت النيابة العامة في باريس: "يبدو من المعلومات الأولى التي وصلتنا أن رجلًا معروفًا بالعنف الأسري كان يحمل سكينًا، وأن ضابط شرطة استخدم سلاحه لإيقافه". و"قيل إن الرجل طعن نفسه بعد ذلك".