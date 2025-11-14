

وكالات

أكدت سفارة فلسطين في جنوب أفريقيا أنها عملت منذ اللحظة الأولى وبتعلميات مباشرة من وزارة الخارجية والمغتربين على التنسيق والتعاون المباشر والوثيق مع الجهات الجنوب أفريقية المعنية لمعالجة الوضع الإنساني المتعلق بوصول 153 مواطنًا فلسطينيًا قادمين من غزة عبر مطار رامون مرورًا بنيروبي، من دون أي إشعار أو تنسيق مسبق.

وأعربت السفارة، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، عن تقديرها البالغ للقرار السيادي والإنساني الذي اتخذته حكومة جنوب أفريقيا بمنح الركاب الفلسطينيين تأشيرات دخول لمدة 90 يومًا، وهو ما يعكس الموقف المبدئي والثابت الذي تتميز به جنوب أفريقيا في دعم الشعب الفلسطيني.

وأوضحت السفارة، أن سفر هؤلاء المواطنين البالغ عددهم 153 قد تم ترتيبه عبر جهة غير مسجلة ومضللة استغلت الظروف الإنسانية المأساوية لأبناء غزة، وقامت بخداع العائلات، واستغلالها ماليًا، وتنظيم سفرها بطريقة غير قانونية وغير مسؤولة. وقد حاولت هذه الجهة لاحقًا التنصل من أي مسؤولية فور ظهور التعقيدات.

وأهابت السفارة بأهالي في غزة أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع مثل هذه الجهات أو مع أي وسطاء غير رسميين. ولضمان سلامتهم وحسن التنسيق، تشجع السفارة المواطنين الفلسطينيين على التواصل مع سفارة دولة فلسطين في جنوب أفريقيا أو مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية .

وأكدت السفارة أنها كانت وستبقى الممثل الرسمي لدولة فلسطين، والقناة المخولة التنسيق مع حكومة جنوب أفريقيا بكل ما يتعلق بشؤون أبناء شعبنا.