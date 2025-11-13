وكالات

قال رئيس المفوضية الإفريقية محمود علي يوسف، الخميس، إن الوضع في السودان بلغ مستوى خطيرا من الانهيار ومعاناة الشعب لا تحظى باهتمام دولي كاف.

وأكد علي يوسف، على أن أزمة السودان تعد من أعنف وأعقد النزاعات في القارة وحجم المأساة يفوق ما يظهر إعلاميا.

بدوره، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى أن المدنيين في السودان يواجهون أوضاعا كارثية مع توسع القتال وغياب مؤشرات حقيقية على وقف الأعمال العسكرية، مؤكدا أن استمرار تدفق السلاح والمقاتلين من أطراف خارجية إلى السودان يفاقم الأزمة ويطيل أمد النزاع.

وأوضح رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن المهجرين قسرا من الفاشر وبارا والنهود اختاروا السير آلاف الكيلومترات لمناطق سيطرة الدولة حيث الأمن.