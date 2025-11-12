إعلان

مصرع وإصابة 50 شخصًا في تحطم حافلة بجنوب بيرو

كتب : مصراوي

06:13 م 12/11/2025

مصرع وإصابة 50 شخصًا في تحطم حافلة بجنوب بيرو

(أ ب)

أعلنت السلطات في بيرو مصرع 37 شخصا على الأقل وإصابة 13 آخرين، إثر سقوط حافلة ركاب في واد عميق، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، بعد اصطدامها بشاحنة، وتحطمها جنوبي البلاد.

وقال مدير الإدارة الصحية بإقليم اركويبا، والتر أوبورتو لإذاعة "آب بي بي" المحلية، إن الحافلة اصطدمت بشاحنة صغيرة ( بيك أب)، وانحرفت عن الطريق عند أحد المنحنيات، لتسقط من ارتفاع أكثر من 200 متر على ضفاف نهر أوكونا.

كانت الحافلة في طريقها من مدينة تشالا، وهي منطقة تعدين في جنوب بيرو أيضا، إلى مدينة أركويبا.

ولم يتضح بعد سبب الحادث الذي وقع اليوم، لكن السلطات قالت في الماضي إن الرعونة في القيادة وتجاوز السرعة المقررة وراء وقوع العديد من هذه الحوادث.

