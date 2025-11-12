إعلان

زلزال بقوة 5.1 يضرب قبرص ويشعر به سكان إسرائيل

كتب : مصراوي

01:06 م 12/11/2025

زلزال

وكالات


أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلي أن زلزالاً بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب، صباح اليوم، جزيرة قبرص عند الساعة11:31 بالتوقيت المحلي، وشعر به سكان عدة مناطق في شمال إسرائيل.

ووفقاً للتقارير الجيولوجية، فإن مركز الزلزال يقع خارج الحدود الإسرائيلية، غير أن شدته كانت كافية ليتردد صداه داخل الأراضي المحتلة، دون تسجيل أضرار مادية حتى الآن.

ووفقًا لما ذكرته القناة 12 العبرية، تُعد هذه المرة الأولى التي يشعر فيها الإسرائيليون بهزة أرضية منذ منتصف مايو الماضي، حين وقع زلزال آخر مركزه جزيرة كريت بلغت قوته 6.3 درجات.

يأتي ذلك في ظل تحذيرات سابقة صدرت عن قيادة الأمن القومي الإسرائيلية في فبراير الماضي، عقب سلسلة من الزلازل الصغيرة التي ضربت سانتوريني، إذ حذر الخبراء حينها من أن تراكم النشاط التكتوني في المنطقة قد يؤدي إلى زلزال قوي محتمل قد يتبعه تسونامي يصل تأثيره إلى السواحل الإسرائيلية.

وأشار تقرير القيادة إلى أنه تم إجراء تقييم شامل للمخاطر وإصدار توجيهات للوزارات والهيئات الحكومية لرفع درجة الجاهزية لمواجهة أي طارئ زلزالي محتمل في شرق البحر المتوسط.

