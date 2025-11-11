إعلان

فيديو| دون استقبال رسمي.. لحظة دخول الشرع البيت الأبيض من باب خلفي

كتب : مصراوي

10:28 ص 11/11/2025

ترامب والشرع

وكالات

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب دون ضجة مثلما يحدث مع زيارات القادة الأجانب، ودخل من مدخل جانبي لم يره الصحفيون، بدلًا من الباب الرئيسي للجناح الغربي حيث كانت تنتظره الكاميرات.

واستقبل ترامب، أمس الاثنين، الشرع في البيت الأبيض في أول زيارة على الإطلاق يقوم بها رئيس سوري إلى البيت الأبيض، بعد 6 أشهر من أول لقاء بينهما في السعودية، وبعد أيام فقط من إعلان واشنطن رفع اسم الشرع من قوائم الإرهاب.

وتولى الشرع (43 عاما) مقاليد الأمور في سوريا نهاية العام الماضي بعدما تمت الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، ومنذ ذلك الحين، تتطور تحالفات سوريا بوتيرة مذهلة بعيدًا عن حليفي الأسد الرئيسيين إيران وروسيا وباتجاه تركيا والخليج والولايات المتحدة.

