تحذير أممي من محاولات لعرقلة خطة ترامب

مصراوي

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، إن هناك من سيحاول عرقلة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعا إلى العمل على عدم السماح بذلك.

وأضاف فليتشر خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أنه يجب وصول إمدادات الإغاثة عبر ممرات متعددة وإلى ضمانات أمنية للمعابر.

وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة إعادة تأهيل البنية التحتية في غزة وإلى حماية العاملين في المجال الإنساني.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب عن اتفاق بين حماس وإسرائيل على المرحلة الأولى من خطته التي تتضمن وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، عقب حرب استمرت نحو عامين.

ونشر الرئيس الأمريكي عبر منصته تروث سوشيال قائلاً: "أنا فخور جداً بأن أعلن أن إسرائيل وحماس قد وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام وسيتم إطلاق سراح جميع الأسرى قريباً جداً، كما ستسحب إسرائيل قواتها إلى خطوط متفق عليها، في خطوات أولى نحو سلام قوي ودائم".

وأضاف ترامب أن "جميع الأطراف ستُعامل بعدالة، وهذا يوم عظيم للعالم العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة الأمريكية، موجهاً الشكر إلى قطر ومصر وتركيا على دورها في الوساطة وإنجاح المفاوضات".

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.