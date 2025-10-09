ترامب: سنتخذ إجراءات ضد ممولي حركة "أنتيفا" المعادية



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته ستتخذ إجراءات ضد الأشخاص الذين يمولون حركة "أنتيفا" المعادية للفاشية، التي أدرجها ترامب على قائمة التنظيمات الإرهابية.

قال ترامب: "سنتخذ إجراءات ضد مجرمي "أنتيفا" وضد كل من يمولونهم ويدعمون حملاتهم ولديهم مشاكل كبيرة ونمتلك معلومات وفيرة وستكون هناك مفاجآت كثيرة".

ولم يكشف ترامب عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها، وفقا لروسيا اليوم.

بدورها، صرحت المدعية العامة بام بوندي أثناء الاجتماع، أن الإدارة الأمريكية ستعامل حركة "أنتيفا" مثلما تعامل عصابات المخدرات، مشيرة إلى أن الهدف هو "تدمير المنظمة بالكامل".

يذكر أن ترامب وقع يوم 22 سبتمبر الماضي على مرسوم حول تصنيف حركة "أنتيفا" تنظيما إرهابيا.

وبعد ذلك وقع على مذكرة حول التصدي للإرهاب المحلي في الولايات المتحدة.

واتخذت تلك الإجراءات بعد اغتيال الناشط السياسي اليميني تشارلي كيرك في ولاية يوتا يوم 10 سبتمبر على يد شاب مؤيد للأجندات اليسارية.