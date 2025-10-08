أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن وفدها المشارك في مفاوضات شرم الشيخ قدّم الإيجابية والمسؤولية اللازمة من أجل إحراز التقدم المطلوب والوصول إلى اتفاق نهائي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم، إن الوسطاء المشاركين في المفاوضات يبذلون جهودًا كبيرة لإزالة أي عقبات تعترض طريق الاتفاق، مشيرةً إلى أن "روح التفاؤل تسود أجواء المحادثات بين الجميع.

وأضاف البيان أن جولات التفاوض ركزت على آليات إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، إضافة إلى ملف تبادل الأسرى بين الجانبين.

وأشارت حماس إلى أنه تم اليوم تبادل كشوفات بأسماء الأسرى المطلوب الإفراج عنهم، وفقًا للمعايير والأعداد التي تم الاتفاق عليها مسبقًا.

يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، تدخل اليوم الأربعاء، يومها الثالث في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة موسعة لمسؤولين بارزين من الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر وتركيا، في مسعى حاسم للتوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن ينضم الوزير الإسرائيلي المقرب من نتنياهو رون ديرمر، المسؤول عن ملف مفاوضات إطلاق سراح الأسرى، إلى المحادثات إلى جانب القيادي البارز في حركة حماس خليل الحية، كما يشارك عن الجانب الأمريكي جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، وستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، فيما يمثل قطر رئيس وزرائها محمد آل ثاني، وتشارك تركيا برئيس جهاز مخابراتها.