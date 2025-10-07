إعلان

احتجاجات إسرائيلية أمام منازل وزراء للمطالبة بصفقة أسرى

كتب : مصراوي

09:59 ص 07/10/2025

احتجاجات اسرائيلية أرشيفية

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن هناك احتجاجات أمام منازل عدد من الوزراء للمطالبة بصفقة فورية لإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وإنهاء الحرب.

وتأتي الاحتجاجات في الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شكّل شرارة اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإنه لا يزال 48 أسيرًا إسرائيليًا محتجزًا في قطاع غزة، 20 منهم أحياء.

