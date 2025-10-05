إعلان

الدفاع المدني بغزة: الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة

كتب : مصراوي

12:16 م 05/10/2025

الاستهدافات الإسرائيلية

وكالات

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، أن الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة رغم الإعلان عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في القطاع.

وقال بصل، في تصريحات اليوم الأحد، لم تدخل أي شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة منذ بدء الحصار الإسرائيلي عليها.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني لا تستطيع انتشال عدد من جثامين الشهداء من مناطق عمليات الاحتلال.

وأمس السبت، قالت حركة حماس، إن استمرار القصف الإسرائيلي ومجازره يفضح أكاذيب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن تقليص العمليات العسكرية ضد المدنيين.

وأفادت حماس، في بيان، باستشهاد 70 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، في قصف دموي متواصل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

