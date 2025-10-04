دون حضور بن غفير وسموتريتش.. نتنياهو يعقد مشاورات طارئة بعد رد حماس

وكالات

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، مشاورات طارئة بدون حضور وزيرين من اليمن المتطرف، وذلك بعدما ردت حركة حماس بشكل إيجابي على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء حرب غزة.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية،فإن الوزيرين الغائبين هما وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، و وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، بأن نتنياهو عقد مشاورات طارئة خلال الليل بمشاركة رئيسي المؤسسة الأمنية، وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، بعد تلقي رد حماس، مشيرةً إلى أنه لم تتم دعوة الوزيرين بن غفير وسموتريتش.

وأعلنت حركة حماس، مساء الجمعة، موافقتها على أجزاء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء حرب غزة الدائرة منذ عامين، بما فيها الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة (الأحياء والجثث).

ولكن وضعت الحركة ثلاثة قيود أساسية للموافقة الكاملة على الخطة الأمريكية، وجاءت القيود الثلاثة التي حددتها حماس: أن تقف الحرب بشكل نهائي مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين "تكنوقراط".







