القبض على عدة أشخاص في أمريكا خططوا لهجوم عنيف بالهالويين

(أ ب)

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) كاش باتل في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن السلطات ألقت القبض صباح اليوم الجمعة، في ولاية ميشيغان الأمريكية على عدة أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ هجوم عنيف خلال احتفالات عيد الهلع (الهالويين).

ولم يفصح باتل عن مزيد من المعلومات بشأن الاعتقالات.

وقالت شرطة ديربورن في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الإدارة كانت على دراية بالعمليات التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي في المدينة اليوم الجمعة، وطمأنت السكان أنه لا يوجد تهديد عليهم.