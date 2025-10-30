إعلان

ترامب: الرسوم الجمركية على الصين ستنخفض إلى 47% من 57%

كتب : مصراوي

08:27 ص 30/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج، كان رائعا وجرى اتخاذ العديد من القرارات.

أضاف ترامب، أن مشتريات فول الصويا ستبدأ في الحال، لافتا إلى أنه تم ​​تسوية جميع المسائل المتعلقة بالمعادن الأرضية النادرة.

وأشار إلى أن الاتفاقية مع الصين لمدة عام واحد قابلة للتمديد، والرسوم الجمركية على الصين ستنخفض إلى 47% من 57%، لافتا إلى أنه سيعمل مع الرئيس الصيني بشأن أوكرانيا للتوصل إلى شيء ما، ولم نتطرق إلى مسألة تايوان.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تُجري بالفعل محادثات مع روسيا بشأن نزع السلاح النووي، لافتا إلى أنه من المناسب أن نجري اختبارا للأسلحة النووية في ظل قيام الآخرين بذلك.

أما فيما يخص التطورات الأخيرة بالغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، قال ترامب: "غزة عادت إلى وقف إطلاق النار".

