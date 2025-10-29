بوتين يعلن استعداده وقف العمليات العسكرية خلال ساعات

وكالات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رفضه الاستفزازات والإجراءات التي تجري ضد موسكو، مؤكدًا استعداده وقف العمليات العسكرية خلال ساعات من أجل دخول الصحفيين.



وقال بوتين خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، إن روسيا مستعدة للسماح للصحفيين بالوصول إلى القوات الأوكرانية المحاصرة في كوبيانسك وبوكروفسك.



وأكد الرئيس الروسي، أن القيادة السياسية في أوكرانيا اتخذت قرارات بشأن مصير مواطنيها المحاصرين.



وأضاف بوتين: إن "طورنا غواصات مسيرة بمحركات نووية، وصاروخ بوريفيستنيك هو اختراق علمي ويمكن إطلاقه خلال ثوان".



وأشار إلى أن القوات الروسية قامت بتجربة صاروخ بوسيدون، الذي لا يمكن اعتراضه، مؤكدًا أن قوته تفوق بكثير قوة الصاروخ العابر للقارات "سارمات".