ترامب: الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة لا تقوض وقف إطلاق النار

كتب : مصراوي

05:12 ص 29/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على غزة "لا تقوض وقف إطلاق النار"، وفقا لسكاي نيوز.

وأكد ترامب، أن إسرائيل لديها الحق في الرد خاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدها القطاع، لافتا إلى أنه لا شيء سيعرض اتفاق وقف النار بغزة للخطر".

وقال الرئيس الأمريكي، إن حماس جزء صغير من صفقة الشرق الأوسط، قائلا: "سنقضي على حماس إذا لم تتصرف بالشكل اللائق".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه إذا لم تتصرف حماس بشكل سليم فسيتم القضاء عليها.

ويشهد قطاع غزة تصعيدا إسرائيليا واسعا، تخلله قصف جوي ومدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال.

