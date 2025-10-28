إعلان

كينيا: تحطم طائرة صغيرة على متنها 12 شخصا

كتب : مصراوي

01:11 م 28/10/2025

طائرة صغير

نيروبي- (أ ب)

قال مسؤولون في كينيا إن طائرة صغيرة تحطمت في منطقة كوالي الساحلية الكينية، صباح اليوم الثلاثاء، بينما كانت في طريقها إلى وجهة سياحية شهيرة في محمية ماساي مارا الوطنية، وسط مخاوف من وفاة 12 شخصا في الحادث.

وبحسب السلطات، وقع الحادث في منطقة تلال وغابات على بعد نحو 40 كيلومترا (24 ميلا) من مطار دياني.

وقال مفوض مقاطعة كوالي، ستيفن أوريندي، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في موقع الحادث، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقا.

وذكرت هيئة الطيران المدني الكينية أن 12 شخصا كانوا على متن الطائرة، وأن السلطات تجري تحقيقا في سبب الحادث.

