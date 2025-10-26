وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد في كلمته بقمة رابطة آسيان في العاصمة الماليزية كوالالمبور، إن الولايات المتحدة فخورة بتوقيع اتفاق وقف الحرب في غزة وتثمن مشاركة عدد من الدول من بينها ماليزيا.

وذكر ترامب، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة شاركت فيه 59 دولة، مشيرًا إلى أن العديد منهم، ومن بينهم إندونسيا، مستعدون لإرسال قوات لدعم الاستقرار هناك.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "فخور بما قمنا به من أجل إنقاذ الأرواح وخاصة اتفاق وقف إطلاق النار بغزة"، معتبرًا أن الشرق الأوسط أصبح يعرف السلام الآن.

وليل السبت/الأحد، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن القوة الدولية، التي يحاول الوسطاء الأمريكيون والإقليميون تشكيلها، ستتحرك لفرض الأمن في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وأضاف روبيو: "أعتقد في نهاية المطاف أن الهدف من قوة تحقيق الاستقرار هو تحريك هذا الخط حتى يغطي قطاع غزة بأكمله، مما يعني أن غزة بأكملها ستكون منزوعة السلاح".

ويسري حاليًا وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب الاتفاق الذي أُبرم في شرم الشيخ في 9 أكتوبر الجاري بوساطة مصر وقطر وتركيا وبمشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.