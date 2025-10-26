ترامب يحذر حماس: عليها إعادة جثامين الأسرى خلال الـ48 ساعة المقبلة

مصراوي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن على حركة "حماس" البدء في إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين خلال الساعات الـ48 المقبلة، مؤكداً أن بلاده ستراقب هذا الملف عن كثب.

وقال ترامب في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، إن "السلام في الشرق الأوسط لا يزال صامداً، وهناك فرصة جيدة لأن يكون دائماً"، مشيراً إلى أن بعض جثث الأسرى في غزة يصعب الوصول إليها، "لكن يمكن لحماس إعادة البعض الآخر، ولسبب ما لا تفعل ذلك".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن تعهده بمعاملة حماس وإسرائيل بعدل "ينطبق فقط إذا التزمتا بتعهداتهما"، مضيفاً أن حماس "لم تعد كل جثث الأسرى بعد، وقد يكون ذلك مرتبطاً بمسألة نزع سلاحها".

واختتم ترامب تصريحاته محذراً من أن "في حال لم تُعِد حماس ما تبقى من جثث الرهائن، فإن الدول الأخرى المشاركة في عملية السلام ستتخذ إجراءات".