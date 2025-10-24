وكالات

أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية عن عودتها إلى خط نيويورك-تل أبيب ابتداءً من مارس 2026، وذلك بعد توقفها لأكثر من عامين بسبب حرب غزة، وفقًا لهيئة الإذاعة الإسرائيلية.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن هذا الاستئناف يأتي عقب اجتماع بين وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف والمديرين التنفيذيين لشركة الخطوط الجوية الأمريكية في الولايات المتحدة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الشركة تدرس إمكانية فتح خط مباشر جديد بين مطار بن غوريون ولوس أنجلوس على المدى المتوسط، مما يعزز حضورها في الأجواء الإسرائيلية.

ومن جانبها، وصفت وزارة النقل الإسرائيلية القرار بأنه "نجاح دبلوماسي ولوجستي كبير"، مؤكدةً أنه يُظهر "استقرار إسرائيل المُتجدد وجاذبيتها المُتنامية للمسافرين".

ومن المُتوقع أن يكون صيف 2026 أحد أكثر فصول السنة ازدحامًا في حركة النقل الجوي بين نيويورك وتل أبيب، وهو مسارٌ عاد إلى المنافسة الشديدة بعد سنوات من الاضطراب.