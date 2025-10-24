إعلان

بعد عامين من التوقف.. أمريكا تستأنف رحلاتها الجوية المباشرة إلى إسرائيل

كتب : مصراوي

05:40 م 24/10/2025

الخطوط الجوية الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية عن عودتها إلى خط نيويورك-تل أبيب ابتداءً من مارس 2026، وذلك بعد توقفها لأكثر من عامين بسبب حرب غزة، وفقًا لهيئة الإذاعة الإسرائيلية.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن هذا الاستئناف يأتي عقب اجتماع بين وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف والمديرين التنفيذيين لشركة الخطوط الجوية الأمريكية في الولايات المتحدة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الشركة تدرس إمكانية فتح خط مباشر جديد بين مطار بن غوريون ولوس أنجلوس على المدى المتوسط، مما يعزز حضورها في الأجواء الإسرائيلية.

ومن جانبها، وصفت وزارة النقل الإسرائيلية القرار بأنه "نجاح دبلوماسي ولوجستي كبير"، مؤكدةً أنه يُظهر "استقرار إسرائيل المُتجدد وجاذبيتها المُتنامية للمسافرين".

ومن المُتوقع أن يكون صيف 2026 أحد أكثر فصول السنة ازدحامًا في حركة النقل الجوي بين نيويورك وتل أبيب، وهو مسارٌ عاد إلى المنافسة الشديدة بعد سنوات من الاضطراب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخطوط الجوية الأمريكية تل أبيب حرب غزة وزيرة النقل الإسرائيلية الولايات المتحدة مطار بن غوريون مطار لوس أنجلوس إسرائيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع
متحدث باسم الخارجية الألمانية يكشف لمصراوي موقف برلين من مفاوضات سد النهضة