

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن علاقته بنظيره الصيني شي جين بينج جيدة جدا، رغم وجود بعض التوترات بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، وذلك قبيل اجتماعه المرتقب مع الرئيس الصيني نهاية أكتوبر الجاري.

قال ترامب: "سألتقي بالرئيس شي، وعلاقتنا جيدة جدًّا"، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن هناك بعض التوتر، معتبرا أن الصين تحاول استغلال الولايات المتحدة ومع ذلك، أعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الطرفين.

وأضاف: "أتوقع أن نتوصل على الأرجح إلى اتفاق عادل للغاية سيكون الأمر مثيرا للغاية، وأعتقد أننا سنتوصل إلى شيء جيد".

في سياق متصل، أشار ترامب إلى أن اتفاقية "أوكوس" - التي تهدف إلى تزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية لمواجهة النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ - "يمكن أن تكون رادعا لبكين".

لكنه شدد على أنه لا يرى ضرورة للجوء إلى القوة العسكرية، قائلًا: "أعتقد أننا سنكون على ما يرام مع الصين هي لا تريد الدخول في مواجهة، ونتوقع التوصل إلى تفاهم جيد بشأن تايوان وقضايا أخرى هذا لا يعني أن الصين لا تولي هذه الملفات اهتماما - فهي على الأرجح تفعل- لكنني لا أتوقع حدوث أي تصعيد"، بحسب روسيا اليوم.