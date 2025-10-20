صون الحريات وغزة.. مسؤول بالخارجية الأمريكية يكشف لمصراوي ما دار بين عبدالعاطي

وكالات

أثار مقطع فيديو لحفل زفاف ابنة علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

فیلم عروسی دختر علی شمخانی به دستم رسیده. شما هم ببینید. گشت ارشاد و بیکاری و فقر مال مردمه، مراسم میلیاردی با پول ملت هم مال اینا. pic.twitter.com/El7emXKkPh — Cameron Behzadi (@CameronBehzadi) October 18, 2025

ويظهر الفيديو المتداول على نطاق واسع شمخاني إلى جانب ابنته فاطمة التي ترتدي فستانًا أبيض مكشوفًا خلال حفل زفافها، وسط تصفيق الحضور على أنغام الموسيقى العربية.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، يعود الفيديو إلى حفل أقيم في أبريل 2024، أي قبل أكثر من عام على الغارات الإسرائيلية الأخيرة.

وانتقدت الصحفية الإيرانية-الأمريكية في صحيفة "نيويورك تايمز"، فرناز فصيحي، الفيديو عبر منصة إكس، قائلة:"صور مذهلة تكشف عن الحياة المزدوجة لمسؤول إيراني رفيع المستوى، علي شمخاني".

وأضافت فصيحي: "في زفاف ابنته الباذخ، لا أثر للممارسات الإسلامية الصارمة والتقوى التي يعظون بها".

ממזרים, אני עדיין חי!! — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) October 20, 2025

وبعد تداول الفيديو بشكل واسع وإثارته موجة من الجدل داخل إيران، كتب شمخاني على حسابه الشخصي في "إكس" باللغة العبرية:"أيها الأوغاد.. ما زلت حيًا".