"أيها الأوغاد".. أول تعليق من شمخاني بعد تسريب فيديو زفاف ابنته "فيديو وصور"

كتب : مصراوي

11:37 م 20/10/2025
وكالات

أثار مقطع فيديو لحفل زفاف ابنة علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو المتداول على نطاق واسع شمخاني إلى جانب ابنته فاطمة التي ترتدي فستانًا أبيض مكشوفًا خلال حفل زفافها، وسط تصفيق الحضور على أنغام الموسيقى العربية.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، يعود الفيديو إلى حفل أقيم في أبريل 2024، أي قبل أكثر من عام على الغارات الإسرائيلية الأخيرة.

وانتقدت الصحفية الإيرانية-الأمريكية في صحيفة "نيويورك تايمز"، فرناز فصيحي، الفيديو عبر منصة إكس، قائلة:"صور مذهلة تكشف عن الحياة المزدوجة لمسؤول إيراني رفيع المستوى، علي شمخاني".

وأضافت فصيحي: "في زفاف ابنته الباذخ، لا أثر للممارسات الإسلامية الصارمة والتقوى التي يعظون بها".

وبعد تداول الفيديو بشكل واسع وإثارته موجة من الجدل داخل إيران، كتب شمخاني على حسابه الشخصي في "إكس" باللغة العبرية:"أيها الأوغاد.. ما زلت حيًا".

علي شمخاني علي خامنئي حفل زفاف

