إعلان

بن غفير: أرحب بقرار وقف المساعدات ولا داعي لاستئنافها

كتب : مصراوي

07:37 م 19/10/2025

إيتمار بن غفير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

رحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بقرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشأن وقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال الوزير اليميني المتطرف خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد: "أنه لا داعي لاستئنافها بل الحرب هي التي يجب استئنافها سريعا".

وفي وقت سابق، دعا بن غفير، نتنياهو إلى إصدار أمر للجيش باستئناف القتال في قطاع غزة بكامل قوته.

وقال بن غفير، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "أدعو رئيس الوزراء أن يأمر الجيش الإسرائيلي باستئناف كامل للقتال في القطاع بكامل شدته".

وأضاف: "الأوهام الزائفة بأن حماس ستغير جلدها، أو أنها حتى ستلتزم بالاتفاق الذي وقّعته، تتبيّن، كما كان متوقعًا، بأنها خطيرة على أمننا"، حسب تعبيره.

وجاء ذلك عقب شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ومناطق في جباليا شمالي القطاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيتمار بن غفير وقف مساعدات غزة الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

أشعر بمعاناة المواطنين.. نص كلمة السيسي في الندوة التثقيفية الـ42
عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك
نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل