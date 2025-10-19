بن غفير: أرحب بقرار وقف المساعدات ولا داعي لاستئنافها

وكالات

رحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بقرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشأن وقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال الوزير اليميني المتطرف خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد: "أنه لا داعي لاستئنافها بل الحرب هي التي يجب استئنافها سريعا".

وفي وقت سابق، دعا بن غفير، نتنياهو إلى إصدار أمر للجيش باستئناف القتال في قطاع غزة بكامل قوته.

وقال بن غفير، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "أدعو رئيس الوزراء أن يأمر الجيش الإسرائيلي باستئناف كامل للقتال في القطاع بكامل شدته".

وأضاف: "الأوهام الزائفة بأن حماس ستغير جلدها، أو أنها حتى ستلتزم بالاتفاق الذي وقّعته، تتبيّن، كما كان متوقعًا، بأنها خطيرة على أمننا"، حسب تعبيره.

وجاء ذلك عقب شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ومناطق في جباليا شمالي القطاع.