مصراوي

خرج مئات الأشخاص في أوروبا في مظاهرات داعمة لاحتجاجات "لا ملوك" في الولايات المتحدة، حيث احتشد الداعمون الأوروبيون أمام السفارات الأمريكية والمعالم الشهيرة.

وخرج المتظاهرون الأوروبيون صباح اليوم السبت، في برلين وباريس وروما والسويد رافعين لافتات تندد بالفاشية والديكتاتوريات، إذ اتهم البعض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم دعم الديمقراطية.

وفي وقت سابق من اليوم، خرج آلاف الأمريكيين في ما يزيد عن 2500 مظاهرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة في إطار الجولة الثانية من احتجاجات "لا ملوك" التي تهدف إلى رفضه ما يصفه المنظمون بأجندة الرئيس دونالد ترامب "الاستبدادية" على نطاق واسع.

وتتفوق جولة اليوم من احتجاجات "لا ملوك" بنحو 45 فعالية، على الجولة الأولى منها والتي نُظمت في يونيو الماضي حينما خرج قرابة 5 ملايين شخص في أنحاء البلاد احتجاجا على إدارة ترامب أثناء تنظيمه عرضا عسكريا في العاصمة واشنطن.

ووقعت الجولة الأولى من احتجاجات "لا ملوك" بعد 5 أشهر من بدء ولاية ترامب الثانية، والتي شملت تحركات استهدفت حق المواطنة بالولادة وحماية المتحولين جنسيا، فضلا عن الاحتجاجات الطلابية والتنوع الفيدرالي ومبادرات المساواة والإدماج إلى جانب أمور أخرى.

ويقول منظمو "لا ملوك"، إن الإدارة الامريكية ضاعفت إجراءاتها خلال الصيف، بما في ذلك "شن غارات جماعية ضد المهاجرين، ونشر القوات الفيدرالية في المدن التي يقودها الديمقراطيون، وكذلك جولة الانتقام التي قام بها ترامب.