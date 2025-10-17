إعلان

أكسيوس: ويتكوف يتوجه إلى الشرق الأوسط لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة

كتب : مصراوي

08:38 م 17/10/2025

المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف

وكالات

صرح مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس، أنه من المتوقع أن يتوجه المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، إلى الشرق الأوسط الأحد المقبل لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ووفقًا لتقرير أكسيوس فإن مسؤول إسرائيلي كبير، أكد أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال لترامب إن حركة المقاومة الإسلامية حماس تكذب وطلب من الوسطاء الضغط عليها لإعادة مزيد من جثث الأسرى.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "أن ترامب قال لنتنياهو إنه على علم بتأخر تسليم جثامين الأسرى وأنه يعمل على حل ذلك"، مؤكدًا أن "ويتكوف سيزور مصر وإسرائيل ومن المرجح أن يزور قطاع غزة".

وفي وقت سابق، هدد نتنياهو بالتحرك إذا لم تحصل إسرائيل على جثث الأسرى من حماس.

وأضاف نتنياهو خلال اجتماع مع حكومته بشأن تنفيذ الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار وتسليم الأسرى والإفراج عن سجناء فلسطينيين، أنه يعلم عدد الجثث التي تحتجزها حماس، وإذا لم يحصل عليها فإن إسرائيل ستعرف كيف تتصرف وفقا لذلك.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، أعلنت تسليم ما لديها من الأسرى الأحياء وجثث الأموات، موضحة أن ما تبقى من جثث الأسرى تحتاج جهوداً كبيرة ومعدات للبحث عنها.

ستيف ويتكوف اتفاق غزة قمة شرم الشيخ ترامب مبعوث ترامب غزة

