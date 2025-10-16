نتنياهو: تعرضنا لمجزرة وحشية واتهامنا بالإبادة الجماعية معادٍ للسامية

مصراوي

جدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التأكيد على التزامه بإعادة جميع جثامين الأسرى القتلى من غزة، متعهدا بتحقيق كافة أهداف الحرب.

وادّعى نتنياهو قائلا: "نحن من تعرضنا لإبادة جماعية ومجزرة وحشية في 7 أكتوبر 2023، اتهامنا بالإبادة الجماعية كاذب تقوم به جماعات معادية للسامية".

وأكد نتنياهو، أن الصراع لم ينته بعد متوعدا "كل من يتجرأ علينا سيدفع ثمنا باهظا"، مضيفا "بعد 7 أكتوبر وصلنا إلى قمة جبل الشيخ وسماء طهران"

وأشار نتنياهو، إلى أن أمام إسرائيل تحديات جمة والأعداء يحاولون إعادة تسليح أنفسهم، مشددا على أنه سيواجه التهديدات وسيعمل أيضا في نفس الوقت على توسيع دائرة السلام.