ترامب يغازل رئيسة وزراء إيطاليا: "أنتي سيدة جميلة" |فيديو

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل بتعليقه الطريف على رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، خلال لقائهما على هامش قمة شرم الشيخ للسلام.

وقال ترامب، مازحًا خلال كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام: "في أمريكا لا يمكنك أن تقول إنها جميلة، لأن هذا قد ينهي مستقبلك السياسي، لكنها بالفعل سيدة جميلة."

وجاءت تصريحات ترامب وسط أجواء ودية جمعته بعدد من القادة المشاركين في القمة، التي شهدت توقيع اتفاق تاريخي لإنهاء الحرب في غزة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد وقعا على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، كما وقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وشارك أكثر من 20 قائد من دول العالم في قمة "شرم الشيخ للسلام"، برئاسة مشتركة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين.