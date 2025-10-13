مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن أنجزت سلسلة من العمليات العسكرية خلال الأشهر الماضية، مضيفًا: لقد أنهينا 8 حروب في غضون 8 أشهر وسأضم هذه الحرب إلى القائمة بعودة الأسرى.

وأضاف ترامب في خطابه أمام الكنيست اليوم الإثنين، أن موقفه الشخصي يفضّل إنهاء الحروب، قائلًا: لا أحب الحرب وشخصيتي تحبذ وقف الحروب ويبدو أنني أحقق نجاحًا في ذلك.

وتحدث الرئيس الأمريكي عن استراتيجية تحقيق السلام عبر القدرة العسكرية، موضحًا: سنطبق السلام من خلال القوة ولدينا أسلحة لم يحلم بها أحد وآمل ألا نضطر لاستخدامها، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذه القوة التكنولوجية والعسكرية قدمها لإسرائيل.

وقال ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يطلب تسليحات متقدمة بشكل متكرر خلال المفاوضات، مضيفًا: نتنياهو كان يتصل بي مرارًا ويطالب بشتى أنواع الأسلحة وأنتم أحسنتم استخدامها.

وجاءت تصريحات ترامب في سياق حديثه عن اتفاقات وقف النار والإفراج عن رهائن، في وقت تصف فيه إدارة البيت الأبيض هذه الخطوات بأنها انعطافة تاريخية في جهود استقرار المنطقة.

وعبر الرئيس عن أمله في أن تظل القوة رادعًا لا حاجة لاستخدامه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن استعادة الرهائن وفرض الأمن ستضافان إلى إنجازات سياسته الخارجية خلال الأشهر الماضية.