القناة 13 الإسرائيلية: الصليب الأحمر الدولي يستلم 7 رهائن إسرائيليين



وكالات

أكدت القناة 13 الإسرائيلية، أن الصليب الأحمر أخطر إسرائيل تسلمه 7 رهائن إسرائيليين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، إن الصليب الأحمر يؤكد أن عملية الإفراج عن الرهائن قد بدأت.

وبدأت عملية الإفراج عن الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين في شمال قطاع غزة.

ونشر مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، صباح اليوم الاثنين، قوائم تضم أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في إطار تنفيذ صفقة "طوفان الأحرار" لتبادل الأسرى مع إسرائيل.