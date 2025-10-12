إعلان

الحكومة الإسرائيلية: بدء عملية إطلاق سراح الأسرى فجر الاثنين

كتب : مصراوي

04:17 م 12/10/2025

السجون الإسرائيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، أن عملية إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة ستبدأ في وقت مبكر من صباح يوم غد الاثنين، حيث سيتم الإفراج عنهم دفعة واحدة.

وأكدت المتحدثة، أن الجيش الإسرائيلي تراجع إلى الخط الأصفر، في انتظار تنفيذ عملية الإفراج عن جميع الأسرى قريبًا.

وأضافت أنه سيتم إطلاق سراح الفلسطينيين بعد التأكد من الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

وفيما يتعلق بجثث الأسرى، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، إنهم مستعدون لاستقبال جثث الأسرى المتوفين وعددهم 28 بعد إطلاق سراح الأحياء.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأحد، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن هناك مؤشرات في إسرائيل تقول إنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن الأسرى هذه الليلة بهدف الانتهاء قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي أكمل الاستعدادات الخاصة من أجل إطلاق سراح الأسرى، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم الإفراج عنهم جميعًا قبل وصول ترامب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحكومة الإسرائيلية قطاع غزة الجيش الإسرائيلي الأسرى الإسرائيليين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بقرار جمهوري.. قائمة أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
خروج مفاجئ.. لماذا خسر الجنيه 59 قرشا مقابل الدولار في تعاملات اليوم؟