حماس: حكم قطاع غزة مسألة محسومة بالنسبة لنا

مصراوي

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر من حركة حماس رؤيته بشأن مشاركة الحركة في حكم قطاع غزة في المرحلة الانتقالية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحاته: "بالنسبة لحماس، حكم قطاع غزة مسألة محسومة، لن تشارك حماس إطلاقًا في المرحلة الانتقالية، ما يعني أنها تخلت عن السيطرة على قطاع غزة، لكنها ستبقى عنصرًا أساسيًا في المجتمع الفلسطيني".

وفي وقت سابق، قال القيادي في المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، إن الحديث عن مغادرة قادة الحركة لقطاع غزة بموجب مقترح ورد ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو "عبث وهراء"، مشيرًا إلى أن الحديث عن إخراج أي فلسطيني، سواء كان من حماس أو غيرها، من أرضه، هو حديث لا يمكن أن يوافق عليه أي فلسطيني.

وفي ما يتعلق بمسار المفاوضات، أشار إلى أن المرحلة المقبلة من التفاوض مع إسرائيل ستكون أكثر صعوبة وتعقيدًا، وكانت إسرائيل وحماس قد وقعتا، يوم الخميس، اتفاقًا في مدينة شرم الشيخ المصرية أنهى الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وتضمّن وقفًا لإطلاق النار وتبادلًا للرهائن الإسرائيليين مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.