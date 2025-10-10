سوريا: قسد خرقت اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة نحو 10 مرات

وكالات

أفاد مصدر عسكري لقناة الإخبارية السورية، بأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تستهدف إحدى نقاط الجيش في بلدة المريعية بريف دير الزور بالأسلحة الثقيلة والمسيرات الانتحارية وتصيب عنصرًا في الجيش بإصابة خطرة.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، الخميس، إن قوات (قسد) خرقت بشكل متكرر الاتفاق الذي أبرمته مع الحكومة بشأن وقف شامل لإطلاق النار شمال وشمال شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة جنود من الجيش السوري.

وذكرت الإدارة في تصريحاتها للإخبارية السورية، أن خرق الاتفاق من قِبل (قسد) تكرر أكثر من 10 مرات، وبعد أقل من 48 ساعة على إعلان وقف إطلاق النار، إذ استهدفت القوات مواقع الجيش السوري في محاور الانتشار شرقي حلب.

وأضافت: "قسد استهدفت نقاط الجيش العربي السوري في محيط سد تشرين شرقي حلب ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين، مع استمرارها في عمليات التدشيم والتحصين بكافة المحاور".

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، إنها رصدت مكالمات "تحريضية" على أعمال تستهدف الجيش وقوى الأمن بمدينة حلب، وفق ما نقلته قناة الإخبارية.

وقبل يومين، توصّل الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حيَّيْ الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، بعد تصاعد التوتر بين الجانبين، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).