إعلان

سوريا: قسد خرقت اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة نحو 10 مرات

كتب : مصراوي

12:03 ص 10/10/2025

قوات سوريا الديمقراطية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفاد مصدر عسكري لقناة الإخبارية السورية، بأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تستهدف إحدى نقاط الجيش في بلدة المريعية بريف دير الزور بالأسلحة الثقيلة والمسيرات الانتحارية وتصيب عنصرًا في الجيش بإصابة خطرة.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، الخميس، إن قوات (قسد) خرقت بشكل متكرر الاتفاق الذي أبرمته مع الحكومة بشأن وقف شامل لإطلاق النار شمال وشمال شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة جنود من الجيش السوري.

وذكرت الإدارة في تصريحاتها للإخبارية السورية، أن خرق الاتفاق من قِبل (قسد) تكرر أكثر من 10 مرات، وبعد أقل من 48 ساعة على إعلان وقف إطلاق النار، إذ استهدفت القوات مواقع الجيش السوري في محاور الانتشار شرقي حلب.

وأضافت: "قسد استهدفت نقاط الجيش العربي السوري في محيط سد تشرين شرقي حلب ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين، مع استمرارها في عمليات التدشيم والتحصين بكافة المحاور".

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، إنها رصدت مكالمات "تحريضية" على أعمال تستهدف الجيش وقوى الأمن بمدينة حلب، وفق ما نقلته قناة الإخبارية.

وقبل يومين، توصّل الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حيَّيْ الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، بعد تصاعد التوتر بين الجانبين، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات سوريا الديمقراطية قسد ريف دير الزور وزارة الدفاع السورية الجيش العربي السوري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* حكومة نتنياهو تصادق على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
خاص| "الصحة" تدرس علاج جرحى الإصابات الخفيفة داخل غزة دون نقلهم لمصر
* ترامب يعرب عن سعادته بصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي
من الإنذار إلى الإخلاء.. القصة الكاملة لحريق مستشفى راقودة بالإسكندرية (تغطية خاصة)
أبطال بلا تصفيق.. من النرويج إلى شوارع الجيزة (قصة مصورة)
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)