تحقيق بريطاني في حادثة تخدير داخل حانة البرلمان بلندن

(وكالات)

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق موسع إثر تلقي بلاغ من سيدة زعمت تعرضها لمحاولة تخدير في حانة "سترانجرز" التابعة لمبنى البرلمان البريطاني في وستمنستر.

وأوضحت السلطات أن الحادث وقع يوم الثلاثاء 7 يناير، حيث تم الإبلاغ عن محاولة وضع مادة مخدرة في مشروب الضحية.

وفي تصريح لصحيفة "ذا تيلجراف"، أكد متحدث باسم الشرطة أن الضحية تتلقى الدعم اللازم من قبل فرق مختصة، فيما لا تزال التحقيقات جارية دون تنفيذ أي اعتقالات حتى اللحظة.

من جانب آخر، أكد المتحدث باسم البرلمان البريطاني علمهم بالواقعة التي تم الإبلاغ عنها لرجال الأمن في المبنى، مشيرًا إلى أن شرطة العاصمة تتولى التحقيق بشكل مباشر في الحادثة.



وأعلنت الحكومة البريطانية مؤخرًا عن نيتها إدراج التخدير من خلال المشروبات كجريمة مستقلة في القانون الجنائي، ما يهدف إلى تحسين قدرة الشرطة والجهات القضائية على التعامل مع هذه الحالات بفعالية أكبر.