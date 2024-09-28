وزير الخارجية الإيراني: نقف مع لبنان بكل ما أوتينا من قوة

(وكالات)



صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، أن طهران تقف مع لبنان بكل ما أوتيت من قوة في ظل العدوان الإسرائيلي عليها.



وقالت وزارة الخارجية الايرانية، إن نتائج تقاعس المجتمع الدولي أمام جرائم الكيان الإسرائيلي، سيرى العالم انعكاسها في وقت قريب.

وأكدت الخارجية الإيرانية، على الدور المحوري لشعوب العالم، في التنديد بالانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة، قائلة إن لها دور حاسم في دعم فلسطين ولبنان في ظل تقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن أداء واجبه.

يأتي ذلك بعد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة قال إنها استهدفت المقر المركزي لحزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث يتواجد الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وتحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن نصر الله أصيب خلال الاستهداف، بينما لم يعلق الحزب أو إيران حتى الآن بشكل رسمي على مصير نصر الله.