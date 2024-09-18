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وزير الخارجية يؤكد على عدم قبول أي تغيير بشأن الوضع في محور فيلادلفيا

03:22 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

أنتوني بلينكن

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(وكالات)

ٍصرح وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، على أن موقف مصر، بشأن الوضع في معبر فلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، لم يتغير، مؤكدًا على أن القاهرة لن تقبل أي تغيير للقواعد المعمول بها قبل 7 أكتوبر الماضي.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لعبد العاطي في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن حركة المقاومة الإسلامية حماس، أصبحت في وضع لا يسمح لها بتكرار الهجوم الذي وقع في الـ7 من أكتوبر الماضي.

وتابع بلينكن، خلال المؤتمر أنه تم الاتفاق على 15 بندًا من أصل 18 في مقترح وقف إطلاق النار في قطاع.

وأضاف بلينكن، أنه لا يزال يوجد عدد من القضايا المتبقية في الاتفاق والتي تحتاج إلى حل.

وأفاد بلينكن، أنه ناقش مع عبد العاطي، مسألة الخطط المتعلقة باليوم التالي لوقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على محورية الدور المصري في هذا الشأن.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي محور فيلادلفيا الولايات المتحدة قطاع غزة
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