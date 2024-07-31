الحوثيون يعلنون الحداد 3 أيام على اغتيال هنية

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأربعاء، الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأكد مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، "أن استشهاد هنية إثر غارة صهيونية استهدفت مقر إقامته في طهران خسارة كبيرة على الشعب الفلسطيني وعلى الأمة الإسلامية كافة".

وأدان المشاط "جريمة الاغتيال التي قام بها العدو الصهيوني المتخبط في فشله الذريع على كل الأصعدة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم" مؤكدا أن "اليمن يقف وسيقف بكل قوة إلى جانب حركة حماس وكل محور المقاومة".

وحمل المشاط "العدو الصهيوني والأمريكي" مسؤولية توسيع الحرب والمواجهة وموجة الاغتيالات التي "يمارسها ضد قيادات المقاومة".