"إلى من يهمّه الأمر".. حزب الله ينشر إحداثيات لمواقع إسرائيلية (فيديو)
وكالات
نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني، مساء السبت، تسجيلا يتضمن صورا ملتقطة جوا لمواقع داخل إسرائيل دون تحديد طبيعتها مع نشر إحداثياتها.
وقبل وقت قليل من نشر الفيديو، كان الإعلام الحربي نوّه بعبارة إلى عزمه مشاركة معلومات هامة كاتبا: "إلى من يهمه الأمر"، باللغتين العربية والعبرية.
نشر الإعلام الحربي في "#حزب_الله" مشاهد تحت عنوان: إلى من يهمّه الأمر.#لبنان #جنوب_لبنان #طوفان_الأقصى #إسرائيل #الاحتلال_الإسرائيلي #الحدود_الشمالية #ليبانوس pic.twitter.com/0HZmYf06eJ— Lebanos (@lebanosnews) June 22, 2024
وفي نهاية الفيديو الذي تضمن إحداثيات دقيقة لمواقع إسرائيلية، لم يفصح عن ماهيتها، اختتم الحزب بعبارة "من يفكر في الحرب معنا سيندم إن شاء الله"، بثلاث لغات وهي العربية والإنجليزية والعبرية.
فيديو قد يعجبك: