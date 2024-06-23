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"إلى من يهمّه الأمر".. حزب الله ينشر إحداثيات لمواقع إسرائيلية (فيديو)

12:24 ص الأحد 23 يونيو 2024

حزب الله اللبناني

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وكالات
نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني، مساء السبت، تسجيلا يتضمن صورا ملتقطة جوا لمواقع داخل إسرائيل دون تحديد طبيعتها مع نشر إحداثياتها.
وقبل وقت قليل من نشر الفيديو، كان الإعلام الحربي نوّه بعبارة إلى عزمه مشاركة معلومات هامة كاتبا: "إلى من يهمه الأمر"، باللغتين العربية والعبرية.

وفي نهاية الفيديو الذي تضمن إحداثيات دقيقة لمواقع إسرائيلية، لم يفصح عن ماهيتها، اختتم الحزب بعبارة "من يفكر في الحرب معنا سيندم إن شاء الله"، بثلاث لغات وهي العربية والإنجليزية والعبرية.

حزب الله لبنان مواقع اسرائيلية طوفان الأقصى
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